Dinslaken - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Dinslaken - Am 22.03.2019, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Voerder mit seinem Kleinkraftrad die Kirchstraße in Dinslaken in Fahrtrichtung Bergerstraße. Eine 57-jährige Dinslakenerin übersah beim Anfahren vom Fahrbahnrand das Kleinkraftrad. Bei der Durchführung einer Gefahrenbremsung stürzte der 33-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Mittels Rettungswagen wurde der 33-jährige Voerder einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

