Kreispolizeibehörde Wesel / Dinslaken - Wohnwagen gestohlen / ...

Dinslaken - Wohnwagen gestohlen / Polizei sucht Zeugen

Dinslaken - In der Zeit von Dienstag, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 16.30 Uhr, stahlen Unbekannte einen Wohnwagen der Marke Fendt (amtliches Kennzeichen: DIN-JO 9).

Das Fahrzeug parkte auf dem Hinterhof eines Hauses an der Lingelmannstraße. An dem Wohnwagen war eine Kralle am rechten Rad befestigt, an der Deichsel befand sich ein Schloss.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

