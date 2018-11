Kreispolizeibehörde Wesel / Einsatzlage im Zusammenhang mit den ...

Einsatzlage im Zusammenhang mit den Halloween Feiern der vergangenen Nacht

Kreispolizeibehörde Wesel - Im Verlauf der Halloween-Nacht kam es kreisweit zu insgesamt 61 polizeilichen Einsätzen im Zusammenhang mit Halloween Feiern. Zur Anzeige gebracht wurden 6 Körperverletzungsdelikte, 9 Sachbeschädigungen, 1 Taschendiebstahl sowie 3 Beleidigungen. 45 Platzverweise mussten erteilt werden und 5 Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Es wurden 7 Personen leicht verletzt. In einem Sachverhalt in Moers kam es zu einem tätlichen Angriff gegen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Dabei wurden 3 Angehörige des Rettungsdienstes leicht verletzt

