Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Brand mit hohem ...

Hamminkeln - Brand mit hohem Sachschaden

Hamminkeln - Am Sonntagabend gegen 22.15 Uhr brach aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Wohnhaus am Eimersweg aus. Der Brand breitete sich bis in den Dachstuhl aus. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Ein 71-jähriger Hausbewohner erlitt so schwere Verletzungen, dass ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus bringen musste, in dem er stationär verblieb. Es entstand hoher Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw