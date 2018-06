Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Einbruch scheiterte / ...

Hamminkeln - Einbruch scheiterte / Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr versuchte ein Einbrecher gewaltsam in ein Haus am Hellmannsweg einzudringen.

Die Bewohner erwachten durch ein Poltern und entdeckten im Keller einen Einbruchsversuch. Der Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

