Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Einbrüche / Zeugen gesucht

Hamminkeln - Einbrüche / Zeugen gesucht

Hamminkeln - Unbekannte Täter hebelten gestern, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Brendgesweg auf, gelangten hierüber in das Gebäude und durchsuchten verschiedene Räume. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Ebenso transportierten sie einen Waffentresor aus dem Haus, ließen diesen allerdings unbeschädigt auf dem Grundstück zurück.

In einem weiteren Fall versuchten Unbekannte, in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 10.25 Uhr, an der Straße Zum Weißenstein durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Haus einzubrechen. Anwohner wurden auf die Täter aufmerksam, die daraufhin die Flucht ergriffen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw