Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Feuer in einem Stall

Hamminkeln - Feuer in einem Stall

Hamminkeln - Am Montagmittag gegen 12.00 Uhr kam es in dem Technikraum eines Kuhstalls an der Straße Zum Kugelberg aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand.

Das Feuer zerstörte Melktechnik und Teile der Stallung. Die Kühe konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Stall auf eine angrenzende Weide geführt werden.

Durch die Feuerwehr konnte eine weitere Ausdehnung des Brandes verhindert und das Feuer schließlich gelöscht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

