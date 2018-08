Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Frontalunfall auf der ...

Hamminkeln - Frontalunfall auf der Isselburger Straße mit Vollsperrung der B473 - drei Verletzte

Hamminkeln - Am Mittwoch, den 29.08.2018, gegen 17.30 Uhr, kam es auf der Isselburger Straße (B473) in Hamminkeln, in Höhe der Autobahnanschlusstelle zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei befuhr eine 53-jährige Frau aus Raesfeld mit ihrem Pkw die B473 von Bocholt in Fahrtrichtung Wesel. In Höhe des Pendlerparkplatzes bemerkte sie einen verkehrsbedingten Rückstau zu spät und versuchte einen Auffahrunfall durch ein Ausweichmanöver nach links zu vermeiden. Durch das Ausweichen stieß sie mit einem entgegenkommenden Pkw einer 18-jährigen Frau aus Wesel frontal zusammen. Die B473 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 19.10 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Die beiden Pkw-Fahrerinnen wurden leichtverletzt, während eine 18-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug der Frau aus Wesel schwer verletzt wurde. Alle Verletzten wurden den Weseler Krankenhäusern zugeführt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR.

