Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Homejacking / Täter ...

Hamminkeln - Homejacking / Täter brachen ein und stahlen zwei SUV

Hamminkeln - In der vergangenen Nacht, in der Zeit von 00.00 Uhr bis 04.45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Fliederweg ein. Aus dem Haus entwendeten die Täter eine Damenhandtasche und die Autoschlüssel zweier SUV, die zum Tatzeitpunkt in der Einfahrt des Hauses standen. Anschließend stahlen sie die dazugehörigen PKW der Marken Range Rover und Land Rover und entfernten sich unerkannt.

Beschreibung der Fahrzeuge:

1. schwarzer Jaguar Range Rover mit dem Kennzeichen WES-SR 195

2. weißer Jaguar Land Rover mit dem Kennzeichen WES-SR 141

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

