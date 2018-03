Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Motorradfahrer schwer ...

Hamminkeln - Motorradfahrer schwer verletzt

Hamminkeln - Ein 19-jähriger Hamminkelner befuhr am Dienstag um 18.00 Uhr mit einem Motorrad die Straße Stricksberg in Richtung Brünen. In einer Linkskurve hinter der Einmündung der Strasße Im Hasselt kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei erlitt der Hamminkelner schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Lebensgefahr besteht nach jetzigen Erkenntnissen nicht.

