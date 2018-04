Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Unbekannte zündelten ...

Hamminkeln - Unbekannte zündelten an der Lessingstraße / Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln - In der Zeit von Dienstag, 15.15 Uhr, bis Mittwoch, 05.00 Uhr, versuchten Unbekannte an der Lessingstraße den linken Hinterreifen eines Autos in Brand zu setzen.

Eine 58-jährige Hamminkelnerin bemerkte den Schaden zunächst nicht, wunderte sich dann aber während der Fahrt über das ungewöhnliche Fahrgeräusch. Bei einer Nachschau stellte sie dann die Beschädigung fest.

Es entstand Sachschaden am Reifen und am Lack des Fahrzeugs.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

