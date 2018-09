Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Verkehrsunfall ...

Hamminkeln - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer leichtverletzt

Hamminkeln - Am Dienstag, den 18.09.2018, gegen 09.40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Radfahrer den Geh- und Radweg der Ringenberger Straße aus Richtung Dingden in Fahrtrichtung Mehrhoog. Hierbei fuhr er im Uhrzeigersinn um den Kreisverkehr. Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Mehrhoog befuhr die Weststraße aus Richtung Mehrhoog in Fahrtrichtung Dingden. Kurz vor dem Kreisverkehr querte der Radfahrer die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich der 44-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Durch den Unfall entstand weiterhin ein Minimalsachschaden.

