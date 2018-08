Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Verkehrsunfall mit ...

Hamminkeln - Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen

Wesel - Am Mittwoch, 29.08.208, gegen 17:25 Uhr, kam es in Hamminkeln auf der Isselburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 51-jährige Frau aus Raesfeld befuhr mit ihrem Pkw die Isselburger Straße aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Hamminkeln. In Höhe des Pendlerparkplatzes bemerkte sie zu spät einen Rückstau und wich mit ihrem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn aus, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Hier stieß sie mit einem entgegenkommenden Pkw einer 18-jährigen Frau aus Wesel zusammen. Beide Unfallbeteiligte und eine 18-jährige Beifahrerin der Weselerin wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit Krankenwagen in Krankenhäuser nach Wesel verbracht wo sie stationär verblieben. Lebensgefahr bestand nicht.

