Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln- Verkehrsunfall mit zwei ...

Hamminkeln- Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Wesel - Am Donnerstag, 13.09.2018, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Isselburg mit seinem Pkw in Hamminkeln die Isselburger Straße aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Bocholt. An der Kreuzung Isselburger Straße / Ringenberger Straße bog er nach links in die Ringenberger Straße ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 59-jährigen Mannes aus Hamminkeln, der mit seinem Pkw aus der Gegenrichtung kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Wesel verbracht. Lebensgefahr bestand nicht. Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen von etwa 15000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Poststelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw