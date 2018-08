Kreispolizeibehörde Wesel / Hamminkeln - Zwei Personen bei ...

Hamminkeln - Zwei Personen bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Hamminkeln - Eine 18-jährige Frau aus Bocholt befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr mit ihrem Pkw die Bocholter Straße (L602) aus Richtung Bocholt kommend in Fahrtrichtung Dingden. An der Kreuzung Bocholter Straße/ Am Beltingsbach bog sie nach links in die Straße Am Beltingsbach ab. Hierbei übersah sie den ihr auf der Bocholter Straße entgegenkommenden Pkw, der von einem 78-jährigen Mann aus Hamminkeln geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand bei beiden Unfallbeteiligten keine Lebensgefahr. Sie wurden mit einem Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

