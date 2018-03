Kreispolizeibehörde Wesel / Hülsdonk - Auffahrunfall

Hülsdonk - Auffahrunfall

Moers - Donnerstag gegen 15:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn mit seinem PKW die Krefelder Straße in Fahrtrichtung Moers. Am Kreuzungsbereich Venloer Straße / Krefelder Straße hielt er seinen Pkw vor der Rotlicht zeigenden Ampel an. Ein 26-jähriger Mann aus Duisburg erkannte das zu spät und fuhr auf. Der 68-Jährige meldete sich später auf der Polizeiwache und klagte über Nackenschmerzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw