Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe - Brand / Zeugen gesucht

Hünxe - Brand / Zeugen gesucht

Hünxe - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Freitag gegen 18.40 Uhr eine etwa 200 m² große Bodenfläche eines Waldstücks an der Hünxer Straße in Brand. Bäume fielen den Flammen nach ersten Erkenntnissen nicht zum Opfer, sondern lediglich auf dem Boden liegendes Laub. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw