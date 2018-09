Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe/Duisburg - Abschlussmeldung: ...

Hünxe/Duisburg - Abschlussmeldung: Ermittlungsergebnisse von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Hünxe/Duisburg - Der 40 Jahre alte Tatverdächtige aus Hünxe hat in der Vernehmung unter dem Druck der vorgelegten Indizien die Tat gestanden. Er kannte den Witwer seit längerem und hatte gelegentlich für ihn gearbeitet.

Am Samstagnachmittag ging er nach eigener Einlassung mit der Absicht zu dem 82-Jährigen, ihn umzubringen, um an sein Geld zu kommen. Deshalb hatte er auch ein Beil dabei, womit er sein Opfer von hinten erschlug. Anschließend flüchtete er mit der Geldbörse des früheren Lehrers. Auch das Tatwerkzeug nahm er mit.

Die ca. 200 Euro Bargeld verspielte er am gleichen Abend in einer Spielhalle. In der Nacht hob er mit der EC-Karte des Opfers an zwei Geldautomaten im Kreis Wesel je 500 Euro ab. In der Wohnung des Dachdeckers fanden die Ermittler zwei Beile, die als Tatwerkzeug in Frage kommen. Sie werden zurzeit kriminaltechnisch untersucht.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Duisburg Pressestelle Düsseldorfer Str. 161-163 47053 Duisburg Telefon +49 (203) 2801041