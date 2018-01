Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe - Einbrecher schlugen Scheibe ...

Hünxe - Einbrecher schlugen Scheibe ein / Zeugen gesucht

Hünxe - In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Samstag, 18.30 Uhr, schlugen Einbrecher die Scheibe einer Terrassentür einer Doppelhaushälfte an der Straße Bensumskamp ein. Anschließend drangen sie in das Haus ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Zur Beute der Unbekannten können noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw