Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe - Kleinwagenfahrer nach ...

Hünxe - Kleinwagenfahrer nach Unfall gesucht

Hünxe - Ein 53-jähriger Mann aus Dinslaken befuhr am Donnerstag gegen 13.15 Uhr den Schwarzer Weg aus Richtung B 8 kommend in Fahrtrichtung Dinslakener Straße. In einer Kurve kam ihm ein dunkler Kleinwagen mittig auf der Fahrbahn entgegen. Der 53-Jährige wich mit seinem Fahrzeug aus und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Ausweichmanöver erlitt der Dinslakener leichte Verletzungen.

Wer hat gestern gegen 13.15 Uhr einen dunklen Kleinwagen auf dem Schwarzer Weg gesehen?

Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 918100.

