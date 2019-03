Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe - Radfahrerin verletzte sich ...

Hünxe - Radfahrerin verletzte sich bei Sturz schwer

Hünxe - Am 30.03.2019 um 15:27 Uhr stürzte eine Radfahrerin auf einem Radweg am Wesel-Datteln-Kanal ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Die 39-jährige Frau aus Hünxe befuhr mit ihrem Fahrrad den Leinenweg, der als Radweg am Wesel-Datteln-Kanal entlang führt, aus Richtung Hünxe in Fahrtrichtung Gahlen. Unter der Kanalbrücke hinter der dortigen Schleusenanlage fuhr sie über eine Wasserablaufrinne, verlor hierbei ihr Gleichgewicht und kam zu Fall. Sie verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber dem Unfallkrankenhaus in Duisburg zugeführt. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

