Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe - Schwerer Verkehrsunfall mit ...

Hünxe - Schwerer Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Hünxe - Eine 47-jährige Frau aus Voerde befuhr am Sonntagmittag gegen 12.50 Uhr mit ihrem Pkw die Dinslakener Straße (L1) in Richtung Bruckhausen und beabsichtigte nach links in die Alte Weseler Straße in Richtung Ortsmitte Hünxe abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 31-jährigen Kradfahrers aus Gladbeck, der die Dinslakener Straße in Richtung Drevenack befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde die Sozia, eine 29-jährige Frau aus Gladbeck, schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der 31-Jährige sowie die Pkw-Fahrerin wurden leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle bis 14.30 Uhr komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1133 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw