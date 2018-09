Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe - Unbekannter Täter brach in ...

Hünxe - Unbekannter Täter brach in Golfclubhaus ein / Polizei sucht Zeugen

Hünxe - Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Clubhaus eines Golfplatzes an der Straße An den Höfen eingebrochen.

Er versuchte über ein Fenster in die Gaststätte einzusteigen, was nicht gelang. Anschließend brach der Täter mit roher Gewalt und möglicherweise mitgebrachtem Werkzeug ein Eisengitter vor einem Fenster zum Büro auf.

In den Räumen durchwühlte der Unbekannte Schubladen und Schränke. Im Clubhaus öffnete er auch die Registrierkasse aus der Gaststätte und nahm das Wechselgeld mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

