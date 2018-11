Kreispolizeibehörde Wesel / Hünxe - Zigarettenautomat ...

Hünxe - Zigarettenautomat aufgesprengt, Polizei sucht Zeugen

Wesel - Am Sonntag, 11.11.2018, gegen 02:06 Uhr kam es in Hünxe auf dem Mühlenweg zur Sprengung eins Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter sprengten einen freistehenden Zigarettenautomat. Der dabei entstandene Druck führte dazu, dass der Automat von den Stützen gerissen wurde und in mehrere Teile zerbarst. Die Täter entwendeten eine unbekannte Menge Zigaretten und Bargeld. Personen kamen nicht zu Schaden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen hörten wie sich nach der Sprengung ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort entfernte. Zum Fahrzeug konnten sie jedoch keine Angaben machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wesel unter der Telefonnummer: 0281-1070 zu melden.

