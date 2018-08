Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Alleinunfall - ...

Kamp-Lintfort - Alleinunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Kamp-Lintfort - Am Samstag, den 18.08.2018, gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort die Vluynbuschstraße in Fahrrichtung Eyllerstraße. Im Kurvenverlauf kam der Mofafahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Der 56-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Es besteht keine Lebensgefahr und entstand lediglich geringer Sachschaden.

