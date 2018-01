Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Betrüger unterwegs ...

Kamp-Lintfort - Betrüger unterwegs / Älteres Ehepaar zu vertrauensselig / Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kamp-Lintfort - Trickdiebe und Trickbetrüger nutzen immer wieder gerne die Arglosigkeit von älteren Menschen aus, um an ihr Bargeld zu gelangen. Die Täter kommen angeblich von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken oder geben sich als entfernte Bekannte aus. Die Liste der Behauptungen lässt sich beliebig fortsetzen.

Am Freitag gegen 11.45 Uhr schellten zwei Unbekannte an einer Wohnung eines Ehepaares am Dieprahmsweg. Unter einem Vorwand gelang es dem Duo, sich Zutritt zu verschaffen. Nachdem das Duo die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte das Paar den Verlust von Bargeld und Schmuck fest.

Beschreibung der Unbekannten:

1. Stämmige Figur, 165 - 170 cm groß, 30 - 35 Jahre alt, rundes Gesicht, dunkel Haare, trug einen Schnautzbart.

2. Schmale Figur, 165 - 170 cm groß, 30 - 35 Jahre alt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine fremden Personen in die Wohnung. Wenn Sie unsicher sind, rufen Sie einen Nachbarn oder eine Person Ihres Vertrauens zu Hilfe. Bestellen Sie den Fremden zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Öffnen Sie die Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen, wer zu Ihnen will. Schauen Sie durch den Türspion oder aus dem Fenster, benutzen Sie die Türsprechanlage.

Für weitere Fragen, Anregungen und Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz in Wesel, Tel.: 0281 / 107 - 4420) kostenlos zur Verfügung

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw