Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Brand einer Gartenhütte

Kamp-Lintfort - Brand einer Gartenhütte

Kamp-Lintfort - Am Montag gegen 11.10 Uhr stellte eine 36-jährige Kamp-Lintforterin den Brand einer Gartenhütte an der Straße Am Nepix Feld fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist bislang unklar und die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

