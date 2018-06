Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Brand in einem ...

Kamp-Lintfort - Brand in einem Mehrfamilienhaus / Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort - Am Dienstagvormittag gegen 11.10 Uhr brach in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Ferdinantenstraße aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus.

Die Bewohner mussten das Haus verlassen, eine Hausbewohnerin blieb in ihrer Wohnung, da sich im Treppenhaus zu viel Rauch gebildet hatte.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Alle Bewohner blieben unverletzt. Es entstand ein Gebäudeschaden an dem Wohnhaus.

Polizeibeamte sperrten die Ferdinantenstraße für zwei Stunden im Bereich des Brandortes.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

