Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Diebstahl von ...

Kamp-Lintfort - Diebstahl von Navigationsgeräten / Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort - In der Zeit von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Montag, 08.00 Uhr, schlugen Unbekannte an mindestens fünf Autos die Scheiben ein, um anschließend Navigationsgeräte, ein Multifunktionslenkrad sowie einen Tacho zu entwenden. Die Fahrzeuge parkten an der Karl-, der Katten- und der Georgstraße sowie an der Straße Am Anger.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw