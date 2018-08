Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Einbrecher ...

Kamp-Lintfort - Einbrecher erbeuteten Bargeld / Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort - Am Dienstag, zwischen 08.30 Uhr und 16.30 Uhr, schlugen Einbrecher an einer Tür die Scheibe ein und drangen in ein Haus an der Weseler Straße ein.

Die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

