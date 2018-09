Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Einbrecher ...

Kamp-Lintfort - Einbrecher ergriffen die Flucht / Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort - Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr hörte eine Bewohnerin eines Hauses an der Wilhelmstraße verdächtige Geräusche an einer Nebeneingangstür.

Als sich die 16-Jährige bemerkbar machte, flüchtete der Mann über die Wilhelmstraße mit einem zweiten Mann, der offensichtlich "Schmiere" gestanden hatte.

Eine Überprüfung ergab, dass die Männer versucht hatten, gewaltsam in das Wohnhaus einzudringen.

Beschreibung der Einbrecher:

1. Mann: Südländer, 40 - 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß und korpulent. Er trug eine blaue Weste, einen blauen Pulli und schwarze Handschuhe.

2. Mann: Südländer, 40 - 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur. Der Unbekannte trug einen beige,karierten Regenschirm und eine große schwarze Umhängetasche.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

