Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Einbruch in ein ...

Kamp-Lintfort - Einbruch in ein Einfamilienhaus / Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort - Am Sonntag, in der Zeit von 16.20 Uhr bis 19.45 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Niersenberger Straße ein. Nachdem die Täter den Hund in das Wohnzimmer gesperrt hatten, durchwühlten sie die Räume. Sie erbeuteten einen Tresor aus einem Schrank, in dem sich eine 9mm Kurzwaffe und zwei Magazine befanden sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

