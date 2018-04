Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Einmal quer durch ...

Kamp-Lintfort - Einmal quer durch das Strafgesetzbuch / Polizei nahm zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Kamp-Lintfort - Am Sonntag gegen 01.20 Uhr randalierten ca. zehn Personen auf dem Schulhof einer Hochschule in Kamp-Lintfort. Hierbei warfen sie mit aus dem Erdreich genommenen Pflastersteinen auf die Fenster und beschädigten drei davon.

Hierbei beobachteten sie zwei rumänische Studenten im Alter von 21 und 19 Jahren. Einer der Studenten fotografierte die Personengruppe mit einem Mobiltelefon. Daraufhin griff die Gruppe die beiden Studenten an, schlug und trat auf sie ein und raubte das benutzte Mobiltelefon sowie eine Geldbörse und eine Jacke.

Ein 49-jähriger Zeuge, der den Sachverhalt aus der Entfernung beobachtet hatte, rief daraufhin die Polizei.

Bei Eintreffen rangelten zwei der Täter noch mit den Studenten und konnten durch die eintreffenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen werden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 19 und 18 Jahre alte Männer aus Kamp-Lintfort. Ein Rettungswagen brachte die beiden Rumänen in ein Krankenhaus. Während der 19-Jährige das Hospital nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, verblieb der 21-Jährige stationär.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Da es in der Vergangenheit an der Hochschule mehrfach zu Sachbeschädigungen gekommen ist (die Polizei berichtete), muss die Kripo jetzt ebenfalls klären, ob die beiden Tatverdächtigen auch dafür in Frage kommen.

