Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Geldautomaten- ...

Kamp-Lintfort - Geldautomaten- Sprengung

Wesel - Am Dienstag,02.10.2018,02.46 Uhr, meldeten Anwohner zwei männliche Personen, die im Vorraum einer Bank auf der Moerser Straße Gas aus mitgeführten Gasflaschen in einen Geldautomaten leiteten und diesen im weiteren Verlauf sprengten. Anschließend flüchteten die beiden dunkel gekleideten Personen mit einem Motorroller in Richtung Innenstadt. Entwendet wurden Kassetten aus dem Geldautomaten. Die über den Geschäftsräumen befindlichen Wohnungen blieben unbeschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

