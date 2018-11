Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort / Rheinberg - ...

Kamp-Lintfort / Rheinberg - Zusammenstoß verhindert / Pedelecfahrer stürzte bei Ausweichmanöver / Radfahrer flüchtete

Kamp-Lintfort / Rheinberg - Am Dienstagmorgen gegen 05.45 Uhr fuhr ein 51-jähriger Rheinberger mit einem Pedelec über den rechten Radweg der Rheinberger Straße (B 510) in Richtung Kamp-Lintfort. In Höhe einer Bushaltestelle kam ihm im Dunkeln ein weiterer Radfahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten zu verhindern, wich der 51-Jährige nach rechts aus und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Der andere Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern.

Beschreibung des Unbekannten:

Vermutlich älterer Mann, bekleidet mit einer gelben Leuchtjacke. Möglicherweise war er mit einem gold- oder messingfarbenen Fahrrad unterwegs. Der Mann hatte zusätzlich zum Fahrradlicht noch eine schweizer Armeelampe in Höhe der Brust angebracht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

