Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort / Rheurdt - ...

Kamp-Lintfort / Rheurdt - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Kamp-Lintfort / Rheurdt - Samstag gegen 12:40 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Geldernsche Straße / Kamper Straße / Vluynbuschstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60 Jahre alter Radfahrer aus Neukirchen Vluyn befuhr den kombinierten Geh/Radweg der vorfahrtberechtigten Geldernschen Straße. Ein 70-jähriger Pkw Fahrer aus Kamp-Lintfort befuhr die Kamper Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Geldernsche Straße in Richtung B 510 abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Radfahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach Duisburg in eine Unfallklinik. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Kreuzung gesperrt.

