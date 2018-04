Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Schmierereien an ...

Kamp-Lintfort - Schmierereien an einer Schule / Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort - Am Donnerstag rief ein Hausmeister einer Schule an der Friedrich-Heinrich-Allee die Polizei. Er hatte an den Außenfassaden des Gebäudes mehrere Graffitis festgestellt.

In blauer und schwarzer Farbe hatten Unbekannte den Schriftzug "Pundi" und die Zahl 47 mehrfach auf die Wände gesprüht.

Darüber hinaus hatten die Täter auch die Wände der auf der Rückseite liegenden, angrenzenden Kirchengemeinde, mit Schriftzügen wie "THC" und "EWA is back" besprüht.

In den vergangenen Tagen war eine Hochschule an der Friedrich-Heinrich-Allee Ziel von Vandalen. (Wir berichteten.) Ob es sich hier um die gleiche Tätergruppe handelt und die Taten in Zusammenhang stehen, klärt jetzt die Kriminalpolizei. Diese bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02842 / 934-0.

