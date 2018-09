Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Schwerer ...

Kamp-Lintfort - Schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Kamp-Lintfort - Am Mittwoch, den 05.09.2018, gegen 17:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Rheurdter Straße (B510) / Mühlenstraße. Ein 83-jähriger PKW-Fahrer aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seiner 85-jährigen Beifahrerin die Mühlenstraße in Fahrtrichtung B510 und beabsichtigte diese mit Fahrtrichtung Feldstraße zu überqueren. Zeitgleich befuhr ein 39-jähriger Klein-Bus-Fahrer aus Moers die vorfahrtberechtigte Rheurdter Straße (B510) aus Richtung Kamp-Lintfort kommend in Fahrtrichtung Rheurdt. Im Fahrzeug befanden sich seine 40-jährige Ehefrau sowie seine 5 und 15 Jahre alten Kinder. Im Kreuzungsbereich missachtete der 83-Jährige den vorfahrtberechtigten PKW des 39-Jährigen aus Moers. Es kam zum heftigen Zusammenprall beider Fahrzeuge. Der 83-Jährige sowie die 85-Jährige wurden so schwer verletzt, dass eine Lebensgefahr nicht auszuschließen ist. Im Kleinbus der vierköpfigen Familie aus Moers verletzten sich die beiden Kinder, so dass diese zur weiteren Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle gesperrt und der Verkehr abgeleitet. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Sachverständiger wurde für die Unfallaufnahme hinzugezogen.

