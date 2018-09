Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Trickdiebe ...

Kamp-Lintfort - Trickdiebe überrumpelten 65-Jährige / Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort - Am Montagvormittag gegen 11.10 Uhr hob eine 65-jährige Kamp-Lintforterin Bargeld an einem Geldautomaten eines Geldinstituts an der Kamperdinckstraße ab.

Gegen 12.00 Uhr sprach sie ein unbekanntes Paar an der Ferdinantenstraße an und ließ sich den Weg zum Krankenhaus erklären.

Hilfsbereit gab die Frau Auskunft und erklärte den nur schlecht Deutsch sprechenden Unbekannten den Weg.

Unvermittelt bedankten sich Beide bei der Kamp-Lintforterin und stiegen in einen Pkw (Kombi, amtliches Kennzeichen: EN-?? ??). Das Pärchen flüchtete in Richtung Eyller Straße.

Die 65-Jährige stellte anschließend fest, dass die Unbekannten ihr unbemerkt das zuvor abgeholte Bargeld aus der Handtasche gestohlen hatten.

Beschreibung der Trickdiebe:

1. Frau

Südländerin, ca. 35 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare mit Zopf, bekleidet mit einer schwarzen Hose und schwarzer Jacke.

2. Mann

Südländer, 40 - 45 Jahre alt, 175 - 180 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare, trug ein weißes Hemd und einen schwarzen Anzug.

Zeugen, denen das Trickbetrüger-Paar oder das Auto aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

