Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Vandalen unterwegs ...

Kamp-Lintfort - Vandalen unterwegs / Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort - Eine böse Überraschung erlebten drei Autobesitzer am Mittwoch gegen 08.20 Uhr. Nachdem sie ihre Fahrzeuge am Dienstag gegen 17.30 Uhr am Fahrbahnrand der Brandshofstraße abgestellt hatten, zerkratzten Unbekannte an mindestens drei der PKW die rechte Fahrzeugseite teilweise komplett.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0, in Verbindung zu setzen.

