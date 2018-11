Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit ...

Kamp-Lintfort - Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Wesel - Am Samstag, 24.11.2018, gegen 17:00 Uhr kam es in Kamp-Lintfort auf der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin. Eine 20-jährige Fahrradfahrerin aus Kamp-Lintfort befuhr die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Friedrichstraße. Zeitgleich befuhr ein 42-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Pkw die Markgrafenstraße und beabsichtigte an der Einmündung Wilhelmstraße / Markgrafenstraße nach links auf die Wilhelmstraße abzubiegen. Hier übersah die Fahrradfahrerin den von rechts kommenden bevorrechtigten Pkw und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall kam die 20-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt.

