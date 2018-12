Kreispolizeibehörde Wesel / Kamp-Lintfort- Verkehrsunfall mit ...

Kamp-Lintfort- Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Kamp-Lintfort - Am Mittwoch, 05.12.2018, gegen 21:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Kamp-Lintfort an der Kreuzung Nordtangente / Friedrichstraße. Ein 68-jähriger Mann aus Kamp-Lintfort befuhr mit seinem Pkw die Nordtangente und bog an der Kreuzung Nordtangente/Friedrichstraße nach rechts auf die Friedrichstraße ab. Beim Abbiegen übersah er einen 33-jährigen Mann aus Kamp-Lintfort, der mit seinem Fahrrad neben ihm fuhr und seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Es kam zu einer Berührung des Pkw und des Fahrrades, wodurch der 33-Jährige zu Fall kam. Unmittelbar nach dem Sturz krampfte der Radfahrer und musste mit einem Rettungswagen zu den Helios Kliniken nach Krefeld verbracht werden.

