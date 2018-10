Kreispolizeibehörde Wesel / Lohberg - Rentner nach ...

Lohberg - Rentner nach Rauchentwicklung im Krankenhaus

Dinslaken - Samstag gegen 19:39 Uhr löste eine Rauchentwicklung in einem Reihenhaus auf der Schlepperstraße in Lohberg einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Im Keller des Hauses kam es zu einer starken Rauchentwicklung . Offensichtlich zog der Qualm nicht mehr über die Abgasführung des Ofens ab. Der 75-jährige Bewohner des Hauses wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Dort verblieb er stationär. Ein Schornsteinfeger war vor Ort und sah sich die Feuerstelle an.

