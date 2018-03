Kreispolizeibehörde Wesel / Loikum - Verkehrsunfall mit ...

Loikum - Verkehrsunfall mit Rollerfahrer

Hamminkeln - Freitag gegen 08:40 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Hamminkeln mit ihrem Pkw den Elsholtweg in Fahrtrichtung Loikum. Die Kreuzung Isselburger Straße/ Elsholtweg überquerte sie geradeaus, um weiter in Richtung Loikum zu fahren. Hierbei übersah sie einen 21-jährigen Mann aus Hamminkeln, der mit seinem Roller die Isselburger Straße in Fahrtrichtung Wertherbruch befuhr. Der Mann wich dem Pkw aus und verlor die Kontrolle über seinen Roller. Durch den Sturz verletzte sich der 21-Jährige leicht. Er wurde einem Krankenhaus in Bocholt zugeführt. Hier wurde er nach ambulanter Behandlung entlassen.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw