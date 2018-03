Kreispolizeibehörde Wesel / Marienbaum - Verkehrsunfallflucht - ...

Marienbaum - Verkehrsunfallflucht - 11-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Xanten - Freitag gegen 13:40 Uhr querte ein 11-jähriger Junge die Kalkarer Straße in Marienbaum in Höhe der Bushaltestelle "Kirche", nachdem er den Schulbus verlassen hatte. Zusammen mit drei weiteren Kindern stand er bereits auf der Fahnbahnmitte und beobachtete den Verkehr aus Richtung Xanten kommend. Als die Fahrzeuge langsamer fuhren querte er die Richtungsfahrbahn Kalkar. Hierbei geriet er gegen einen schwarzen Pkw und verletzte sich leicht am Bein. Die Fahrerin des schwarzen Pkw, möglicherweise ein Audi A 6, hielt kurz an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Letztendlich setzte sie ihre Fahrt in Richtung Kalkar fort, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. Die Frau ist ca. 30 - 40 Jahre alt und hat lange dunkle Haare. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann wendet sich bitte an die Polizeiwache in Xanten, Tel: 02801/7142-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Leitstelle Telefon: 0281 / 107-1122 Fax: 0281 / 107-1130 E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw