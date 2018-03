Kreispolizeibehörde Wesel / Mehrhoog - Feuer in einer Lagerhalle

Mehrhoog - Feuer in einer Lagerhalle

Hamminkeln - Sonntag gegen 11:45 Uhr kam es in Mehrhoog auf der Handwerkerstraße zu einem Brand in einer Lagerhalle. Ein dort abgestelltes Wohnmobil und ein Elektroroller wurden beschädigt. Durch die Feuerwehr Hamminkeln wurde das Feuer gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe dürfte sich auf annähernd 30.000,- Euro belaufen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

