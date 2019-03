Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - 38-Jähriger stört ...

Moers - 38-Jähriger stört Unbekannten bei Aufbruch / Weitere Zeugen gesucht

Moers - Am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr beobachtete ein 38-jähriger Moerser einen Unbekannten, der an der Essenberger Straße sehr auffällig in ein geparktes Fahrzeug schaute.

Der Moerser, der mit einem Auto unterwegs war und das Fahrzeug zunächst parken musste, begab sich dann zu Fuß zu dem Unbekannten. Dieser versuchte gerade, mit einem länglichen Gegenstand das Seitenfenster an dem abgestellten Auto aufzuhebeln. Als der 38-Jährige den Mann ansprach, flüchtete dieser mit einem Fahrrad über die Straße Am Bahndamm in Richtung Bahnhof.

Beschreibung des Unbekannten:

185 cm - 190 cm groß, 30 - 40 Jahre alt, kräftige, stabile Figur, dunkle Kleidung, dunkler Kapuzenpulli, Kapuze tief in die Stirn gezogen. An dem Fahrrad befanden sich zwei Packtaschen am Hinterrad.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

OTS: Kreispolizeibehörde Wesel newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65858 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65858.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw