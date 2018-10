Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Autofahrer fuhr Fußgängerin ...

Moers - Autofahrer fuhr Fußgängerin an / Polizei sucht Zeugen

Moers - Die Polizei sucht einen Autofahrer, der gestern gegen 17.45 Uhr eine 18-jährige Frau an der Ecke Rathausallee/Theodor-Heuss-Straße angefahren hat.

Die Frau wollte gerade an einer Fußgängerampel die Straße überqueren, als ein Autofahrer die Frau am rechten Knie angefahren hat. Der Mann stieg aus dem Auto aus und erkundigte sich, ob alles ok sei und fuhr dann wieder weiter.

Auf dem Nachhauseweg bemerkte die 18-Jährige starke Schmerzen im Knie und ließ sich deshalb am nächsten Tag im Krankenhaus behandeln. Die Polizei sucht jetzt den Autofahrer.

Der Mann ist ca. 30 bis 40 Jahre alt, ein muskulöser Typ, etwa 172 cm groß, sprach mit osteuropäischem Akzent und hatte eventuell eine Glatze. An der rechten Stirn hatte er ein großes Muttermal oder eine Schramme. Er war mit einem weißen Auto unterwegs.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de https://wesel.polizei.nrw