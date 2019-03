Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Autofahrerin stieß mit ...

Moers - Autofahrerin stieß mit Radfahrer zusammen

Moers - Am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr befuhr eine 80-jährige Autofahrerin aus Neukirchen-Vluyn die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Moers Zentrum.

An der Einmündung Mühlenstraße wollte sie nach rechts abbiegen, als ein 15-jähriger Kamp-Lintforter mit einem Fahrrad die Mühlenstraße am Fußgängerüberweg in Richtung Baerler Straße überquerte.

Trotz Bremsen stieß die Autofahrerin mit dem Radfahrer zusammen.

Dieser musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

