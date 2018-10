Kreispolizeibehörde Wesel / Moers - Autos aufgebrochen / Zeugen ...

Moers - Autos aufgebrochen / Zeugen gesucht

Moers - Unbekannte schlugen am Dienstag, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.35 Uhr, die Scheiben von mindestens drei Autos ein, die an der Gutenbergstraße und dem Dachsweg parkten. Sie erbeuteten u.a. einen Rucksack mit Kleidung und eine Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710.

